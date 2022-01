Spalletti su Tuanzebe: “E’ fisico, ha gamba e ci aiuterà a rifiatare”

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, parla della vittoria azzurra, del momento azzurro ed anche del nuovo arrivato, Axel Tuanzebe:

«Axel è un calciatore fisico, che può andare a marcare fisicamente sul breve un attaccante, ha gamba per andare a campo aperto, poi è un calciatore di livello, esperto, viene dal Manchester United, poi è ovvio che dovrà conoscere delle cose e la Serie A non è facile per nessuno. Axel ha qualità e in questo momento è un’alternativa molto comoda per noi, si gioca tanto e c’è il rischio di farsi male. Juan Jesus e Rrahmani eccezionali, hanno tenuto botta e hanno sempre giocato loro due, Axel può darci una mano per farli rifiatare»