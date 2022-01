SERIE C FEMMINILE – Matera-Chieti 0-4, anno nuovo abitudini vincenti per le abruzzesi

Il 2022 per il Chieti femminile inizia in trasferta, sul campo del Match Point Matera e le neroverdi vincono per 0-4, come sempre con grande personalità. Ospiti in vantaggio con Stivaletta, gira a rete su cross di Giulia Di Camillo. Il raddoppio è sempre della punta abruzzese che ribatte in rete la respinta del portiere del Matera. Lo 0-3 è di Giulia Di Camillo che segna sul palo opposto, infine arriva la tripletta di Stivaletta per il poker finale del Chieti.

Chieti calcio femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Martella, Cutillo, Esposito L., Di Camillo Giulia, Stivaletta, Colavolpe, Esposito V., D’Intino, Giuliani. All. Di Camillo Lello.

