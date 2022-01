Serie A/ Venezia-Milan 0-1 (1T): Il Milan la sblocca subito e amministra!

Questo pomeriggio alle ore 12:30, va in scena Venezia-Milan, match valido per la ventunesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 2′, il Milan sblocca subito il match grazie all’ottimo spunto di Leao, che crossa basso per il tap-in di Ibra a porta vuota. Al minuto 7′, ancora Leao che dribbla un difensore in area e calcia, è bravo Romero a deviare in corner. Al 28esimo, Theo Hernandez prova la botta su calcio di punizione, la sfera è forte ma centrale, Romero devìa in corner. Sul corner seguente lòa sfera viene allontanata sui piedi di Florenzi che calcia, ma trova ancora Romero in angolo. Al 38esimo, Busio la mette in mezzo da calcio di punizione, colpo di testa di Henry che viene bloccato da Maignan. Al 41esimo, Leao si accentra e calcia dai 25 metri, Romero si distende e blocca in due tempi. Dopo 1 minuto di recupero è terminato il primo tempo

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All.: Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

Ammonizioni: 5′ Saelemaekers (M), 37′ Gabbia (M)

Marcatori: 2′ Ibrahimovic (M)