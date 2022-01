SERIE A, Roma-Juventus 3-4: rimonta bianconera

ROMA-JUVENTUS 3-4:

giallorossi in vantaggio all’11’ con Abraham. 1-0. 18’, gran gol di Dybala. 1-1. Nel secondo tempo, segna Mkhitaryan al 48′. 2-1. E Pellegrini al 53′. 3-1. La gara sembrerebbe compromessa per la Juventus. Ma prima accorcia Locatelli al 70’. 3-2. Poi pareggia Kulusevski. 3-3. Infine, De Sciglio, porta in vantaggio i Bianconeri. 3-4. Nel finale, rigore per la Roma, all’82’ ed espulsione di De Ligt per un fallo di mano. Szczesny para il tiro Di Pellegrini. Finisce 3-4.

JUVE (4-4-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio (42′ st Alex Sandro); Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi (30′ st Arthur); Kean (25′ st Morata), Chiesa (25′ st Kulusevski).

A disposizione: K. Jorge, McKennie, Lu. Pellegrini, Perin, Pinsoglio, Ramsey, Rugani.

Allenatore: Allegri.

ROMA (4-2-3-1):

Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout (35′ st Shomurodov), Cristante; Zaniolo (26′ pt El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Boer, Calafiori, Darboe, Diawara, Fuzato, Kumbulla, Mayoral, Perez, Reynolds, Villar.

Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Orsato di Schio

NOTE: Al 41′ pt Szczesny (J) respinge un rigore a Veretout (R). Ammoniti Szczesny, De Sciglio, Danilo (J); Abraham, El Shaarawy, Shomurodov, Mancini, Karsdorp (R). Recupero 4′ pt e 3′ st.