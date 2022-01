SERIE A – Inter-Lazio 2-1, nerazzurri in testa grazie a Bastoni e Skriniar

Questa sera allo stadio “Meazza” si è giocata la sfida tra l’Inter e la Lazio per la seconda di ritorno. I nerazzurri scendono in campo per la prima volta nel 2022, dopo lo stop forzato a Bologna. La gara è molto equilibrata, ma al primo affondo, arriva la rete dei nerazzurri con Lautaro Martinez, ma il VAR annulla la rete per il fuorigioco dell’argentino. Il vantaggio comunque non tarda ad arrivare con il diagonale dalla distanza di Bastoni, nulla da fare per Strakosha. I ragazzi di Sarri, però pareggiano con Immobile, supera De Vrij e poi con un lob anche Handanovic, depositando la palla nella rete sguarnita. Nella ripresa doppia occasione per l’Inter, prima con Dunfries, parata del portiere ospite e poi con Lautaro, salva la difesa ospite. Il gol del 2-1 arriva con il cross di Bastoni e il colpo di testa di Skriniar, traversa e rete. Nel finale ci prova la Lazio, su azioni da corner, ma si salva la difesa nerazzurra. Un successo che vale oro per la squadra di Simone Inzaghi che scavalca il Milan e con una gara da recuperare, i biancocelesti ci hanno provato, ma sono calati alla distanza.

INTER – LAZIO 2-1 (30′ Bastoni, 35′ Immobile, 67′ Skriniar)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (77′ Darmian), Barella (82′ Vidal), Brozovic, Gagliardini, Perisic (82′ Dimarco); Sanchez (73′ Correa), Martinez (73′ Dzeko). A disp.: Rovida, Radu, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Vecino, Vidal, Sensi, Curatolo. All.: Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (81′ Lazzari), Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi (68′ Leiva), Basic (68′ Luis Alberto); Pedro, Immobile, Felipe Anderson (59′ Zaccagni). A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Patric, Vavro, Luis Alberto, Leiva, Andrè Anderson, Moro, Muriqi, Romero. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Luca Pairetto (sez. di Nichelino); Assistenti: Filippo Bercigli- Alessio Berti; IV uomo: Marco Serra; V.A.R.: Gianluca Aureliano; A.V.A.R.: Marco Bresmes

Ammoniti: 40′ Luiz Felipe (L), 55′ Basic (L), 70′ Radu (L), 71′ Zaccagni (L), 90′ Vidal (I)

A cura di Alessandro Sacco