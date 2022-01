SERIE A – Empoli-Sassuolo, formazioni ufficiali. Le scelte di Andreazzoli e Dionisi

Questo pomeriggio allo stadio Castellani, fischio d’inizio alle ore 14,30, i padroni di casa affronteranno il Sassuolo per la seconda giornata di ritorno. Ecco le scelte dei due tecnici, gara da ex per Dionisi che ha portato in A la compagine toscana.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, Ismajli, Viti, Marchizza; Henderson, Stulac, Żurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiricheș, Ferrari, Rogério; Harroui, López; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. Allenatore: Dionisi

