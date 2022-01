Serie A 21°giornata : Super rimonta della Juventus. Derby ligure allo Spezia.

Serie A 21°giornata, gare delle 18:30:

Partenza super per la Roma con Abraham che di testa impegna subito il numero uno bianconero. Nullo può poco dopo sullo stesso attaccante giallorosso che di testa sblocca il match. La Juventus trova subito il pari con Dybala che su assist di Chiesa, non lascia scampo a Rui Patricio. Ad inizio ripresa la Roma passa in vantaggio con Mikitarhian che dal limite supera Szczesny. Sempre giallorossi in rete stavolta con una grande punizione di Pellegrini. La Juventus no si arrende e accorcia con Locatelli che di testa insacca. Gol chiama gol, e così gli uomini di Allegri trovano altre due rete nel giro di pochi minuti, prima con Kulusevski e poi con De Sciglio con un tiro all’angolino. La Roma ha l’occasione di pareggiare con un tiro dal dischetto ma Pellegrini si fa imponitzzare dal portiere.

Vittoria importante in chiave salvezza per lo Spezia che si impone per 1-0 in casa del Genoa. Ospiti subito in vantaggio con Bastoni che servito da Verdi, manda la palla all’angolino.