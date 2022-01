LIVE SERIE A – Napoli-Sampdoria, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne (C); Petagna A disp. Marfella, Idasiak, Taunzebe, Zanoli, Vergara, Fabian Ruiz, Cioffi, Politano All. Spalletti

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin Ferrari Chabot Augello; Ciervo Ekdal Askildsen, Thorsby; Quagliarella (C) Gabbiadini. A disp. Ravaglia, Falcone, Torregrossa, Caputo, Vieira, Yepes, Murru, Trimboli, Rincon All.: D’Aversa

Arbitro: Di Bello; Ass1: Scatragli; Ass2: Margani; IV: Cosso; VAR: Abisso; AVAR: Tegoni

16,13 – Amir Rrahamani: “Insigne? In questi giorni lo abbiamo visto, gli faccio un grosso in bocca al lupo, ma ora abbiamo bisogno di lui. Su Tuanzebe dico che è importante che ci sia un altro centrale difensivo, è forte visto che viene dal Manchester United”.

15,08 – La Sampdoria oggi contro il Napoli giocherà con la maglia classica, ovvero la blucerchiata.

14,58 – Prime immagini del “Maradona”, attraverso il twitter della Sampdoria

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 16,30, si giocherà la sfida valevole per la seconda di ritorno tra Napoli e Sampdoria. Gli azzurri cercheranno conferme dopo il pari contro la Juventus, anche se ci saranno ancora diverse assenze. Out per il Covid Meret, Malcuit, Mario Rui, Lozano e Zielinski, mentre per la Coppa d’Africa, Koulibaly, positivo al Covid, Anguissa e Ounas. In casa ligure out per squalifica Candreva e gli infortunati: Yoshida, Bereszinski, Verre e per la Coppa d’Africa Colley. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione