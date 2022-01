Juan Jesus a Dazn: “Il gol annullato? Carica in più per la rete di Petagna”

Dopo i primi 45 minuti il Napoli è avanti per 1-0 contro la Sampdoria e ai microfoni di Dazn è stato intervistato il difensore degli azzurri Andrea Petagna. “Il gol annullato? Dispiace a livello personale, anche se è servita come carica in vista della rete di Petagna. Ora dobbiamo nella ripresa chiudere la gara per portare a casa i tre punti”.

La Redazione