Insigne e il Napoli 10 anni insieme. La Coppa Italia con doppietta

Insigne story

Per il primo trofeo in azzurro, invece, basta aspettare qualche mese, ovvero il 3 maggio 2014. Il Napoli vince la Coppa Italia battendo in finale la Fiorentina (3-1) e Insigne diventa il protagonista assoluto della serata siglando una doppietta allo Stadio Olimpico di Roma. A causa dell’infortunio al crociato non potrà scendere in campo qualche mese dopo per la Supercoppa vinta contro la Juventus, mentre contro i bianconeri è ancora protagonista nella vittoria della Coppa Italia del 2020 sempre allo stadio Olimpico di Roma con Gattuso in panchina. B. Majorano (Il Mattino)