Iervolino, pres. Salernitana: “Perdere soldi per mettere tutti in sicurezza si può fare”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni di 90esimo Minuto su Rai 2, in particolare soffermandosi sulle ultime notizie e veti dovuti alla diffusione ulteriore dei contagi da Covid. “Non fermare il calcio solo per una questione economica mi sembra strano. Perdere soldi per mettere tutti in sicurezza si può fare. Bisogna cambiare e migliorarsi”