(Formazioni) Napoli/Sampdoria, Domenichini ha scelto il sostituto di Piotr. Difesa inedita per D’Aversa

Il Napoli questo pomeriggio al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 16,30, affronterà la Sampdoria, per la seconda giornata di campionato del girone ritorno. Dopo la notizia della positività di Zielinski, il vice di Spalletti, Domenichini, ha scelto il suo sostituto, si tratta di Elmas. Per il resto, le scelte fatte contro la Juventus. In casa dei liguri, tante le defezioni, compreso lo squalificato Candreva. Il duo dei centrali è composto da Chabot e Dragusin. In attacco spazio all’ex Gabbiadini con Caputo al suo fianco.

Fonte: CdS