Fabio Cannavaro ed un ex azzurro in lista per la panchina della Polonia

Risolto il contratto con Paulo Sousa, il presidente della federcalcio polacca, Cezeny Kulesza, subentrato a Zibì Boniek, pensa a un ct italiano, vincitore della Coppa del mondo da calciatore. Il primo nome è quello di Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale di Lippi che trionfò a Berlino nel 2006. Dopo aver concluso l’esperienza in Cina, Cannavaro è alla ricerca di una panchina di prestigio in Europa e ieri era a Varsavia, dove ha incontrato Kulesza. L’ex difensore darà una risposta nelle prossime ore ma l’impressione è che rifiuterà il ruolo di commissario tecnico della squadra in cui gioca il centrocampista del Napoli, Zieliski. In alternativa vi sono due ex compagni di Cannavaro, anch’essi campioni del mondo nel 2006: Rino Gattuso e Andrea Pirlo, che hanno concluso traumaticamente la scorsa stagione sulle panchine del Napoli e della Juventus. Gattuso ha fallito l’obiettivo della qualificazione in Champions League per un punto e ha poi annullato l’accordo che aveva preso con la Fiorentina, sfiorando la panchina del Tottenham. Pirlo, pur avendo vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, non è stato riconfermato dalla Juve, che ha deciso di richiamare Allegri. Fonte: Il Mattino