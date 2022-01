DAZN – Ospina: “Il calcio è bello perchè dà opportunità a tutti”

David Ospina, portiere del Napoli e estremo della miglior difesa della Serie A insieme a quella interista, interviene ai microfoni Dazn: “Stiamo cercando di fare di tutto per fare il meglio per il Napoli. Stasera non era una partita affatto facile, il bello del calcio è che tutti possono sfruttare le proprie opportunità e mettersi in mostra, così come stanno facendo Juan Jesus e Rrahmani. I portieri devono essere sempre concentrati, paradossalmente è più semplice quando i tiri sono maggiori, ma bisogna esserci su quell’ unico tiro…E’ quello il ruolo del portiere”