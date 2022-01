Da Napoli-Samp la statua di Diego sarà posta in un altro luogo

Torna in occasione di Napoli-Sampdoria la statua di Maradona nello stadio che è stato dedicato al Capitano dei due scudetti e della Coppa Uefa, scomparso il 25 novembre 2020. Sarà collocata nei pressi dell’uscita dagli spogliatoi, dove l’arbitro riunisce le squadre prima dell’ingresso in campo.«La mia idea, condivisa dal presidente De Laurentiis, è che possa essere poi ammirata dai tifosi in alcune occasioni di apertura dello stadio», dice Ceci. Dopo la presentazione al pubblico avvenuta il 28 novembre scorso prima di Napoli-Lazio la statua era stata sistemata in un deposito dello stadio.

Mattino.it