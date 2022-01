CALCIO FEMMINILE – A. Caruso (centr. Juventus): “Contro l’A.c. Milan abbiamo avuto una grande reazione”

La Juventus Women di coach Montemurro ha vinto in rimonta ieri pomeriggio contro l’A.c. Milan per 2-1 e conquista la Supercoppa italiana femminile. Ai microfoni di Juventus tv le parole della centrocampista delle bianconere Arianna Caruso. “Sono molto contenta per la vittoria, ma non pienamente soddisfatta della mia prestazione. Avrei potuto essere più incisiva sotto porta perchè ho avuto diverse occasioni per segnare. Per fortuna, però, ci ha pensato Cristiana a regalarci questo trofeo, l’ottavo della storia delle Juventus Women. Mi è piaciuta molto la reazione che abbiamo avuto a inizio secondo tempo, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che avevamo chiuso il primo subendo gol nel recupero. Non era semplice, ma abbiamo dimostrato maturità”.

La Redazione