Antonio D’Amore (dir. Asl Napoli 2): “Zielinski? Ecco cosa mi ha detto il Dipartimento”

La positività di ieri sera di Piotr Zielinski, ufficializzata su twitter dal calcio Napoli, ha creato apprensione, visto che il polacco, era no dei tre calciatori che non avevano fatto la terza dose in casa azzurra. Ecco il chiarimento del direttore dell’Asl Napoli 2 Antonio D’Amore attraverso le pagine de “il Mattino”: “Il centrocampista polacco (Zielinski), lo avevamo messo in isolamento, perchè aveva avuto contatti stretti, noi abbiamo questa responsabilità, prevenire vicende di questo genere. Il Dipartimento? Mi ha riferito che lui e gli altri due calciatori hanno rispettato la bolla, hanno fatto le docce e si sono vestiti separati”.

La Redazione