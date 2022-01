Alessandro Barbano, giornalista: “I giocatori hanno avuto troppa libertà”

A Punto Nuovo Sport Show, Alessandro Barbano, giornalista:

“Il problema è che c’è stato un deficit di vigilanza, i giocatori hanno avuto troppa libertà anche se è difficile trattenerli visto il regime di vita a cui sono abituati. Quantomeno la protezione nelle cosiddette bolle, una serie di misure, ma è saltato tutto. Fino alla fine di novembre nessuno si è posto il problema, da dicembre sì ma non c’è stata la tempestività. Il Covid è una variabile sul campionato, i giocatori contagiati in gruppo condizionano la performance della squadra. Il Milan ha giocato contro la Roma e le squadre più o meno erano alla pari, il Napoli invece con le riserve contro la Juve. È evidente che gestione di spogliatoio è da prendere in considerazione nel prossimo periodo. Dal 10 gennaio, il Decreto del 30 dicembre abroga la circolare che imponeva la quarantena di 14 giorni per i contatti stretti. Adesso le cose cambiano: i contatti stretti non dovranno isolarsi, ma solo indossare la mascherina (avendo la terza dose). Ci vuole la deroga alla mascherina, altrimenti dovrebbero giocare con questa”.