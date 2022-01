UFFICIALE – Niente Roma-Juventus per Massimiliano Allegri. Multa alla Juventus

Giovedì sera per la Juventus è stata l’ennesima occasione mancata, in casa, contro un Napoli non al massimo, soprattutto per le assenze, finisce 1-1, ma non è l’unica notizia negativa per i bianconeri. Infatti il suo allenatore Massimiliano Allegri, è stato squalificato, non sarà quindi in panchina contro la Roma. Il tecnico della Juventus, ha lasciato la panchina ed avrebbe rivolto parole pesanti all’arbitro di Seregno Sozza, criticato poi in conferenza stampa nel post-gara. In più 10 mila euro di multa al club di Andrea Agnelli di 10 mila euro perchè la sua tifoseria ha intonato cori di discriminazione territoriale verso i sostenitori e la città partenopea. Questo quanto riportato dal sito della Lega calcio.

La Redazione