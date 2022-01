Per il calcio italiano sono giorni importanti, a livello di Covid e di riunioni in Lega calcio. In serata ci sono stati alcuni cambi di giorno e orari della Coppa Italia. Su tutti Napoli-Fiorentina, in un primo momento era mercoledì al “Maradona” ore 17,30, mentre verrà posticipato giovedì alle ore 18,00. Lo riporta il sito della Lega calcio.

La Redazione