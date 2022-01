Tuanzebe debutta al Konami Center e domani possibile panchina

La maratona di Tuanzebe: oggi il debutto in allenamento al centro sportivo di Castel Volturno e domani la possibilità di andare subito in panchina con la Samp. Giova ripeterlo: al di là del visto, passaggio burocratico imprescindibile, il difensore inglese ha giocato l’ultima partita vera due mesi fa con il Southampton – dall’inizio alla fine – e a seguire ha messo insieme 6 minuti con il Leicester il 5 dicembre e appena 2 con il Norwich il 14 dicembre. Detto questo, Spalletti lanciò immediatamente anche Anguissa in piena emergenza: prima seduta in gruppo l’8 settembre e titolare con la Juve l’11. Gli ultimi giorni di Axel, tra l’altro, sono stati a dir poco frenetici: viaggio Inghilterra-Italia giovedì per le visite e la firma a Roma; e ieri doppio volo in giornata. Ovvero: la mattina è partito per Londra, dove ha completato la documentazione necessaria a ottenere il visto presso la sede dell’Ambasciata italiana nella capitale inglese, e la sera è rientrato a Napoli. Niente male.

Fonte: CdS