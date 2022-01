SSCN – Piotr Zielinski, il talento, fa 200 in maglia azzurra

Lui è sinonimo di talento. Piotr Zielinski, un diamante che, a volte, per carattere, vive momenti di appannamento, ma che quando è in condizione regala sprazzi di gioco eccelsi. Con Il Napoli ha raggiunto 200 presenze in maglia azzurra: