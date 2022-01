SKY – Convocata d’urgenza per oggi un’assemblea di Lega

La situazione in serie A è complessa, in molti dicono che il calcio non può vivere fuori dal mondo e deve uniformarsi alla realtà, ma pare che la sfera ed i suoi adepti facciano fatica ad accettarlo. Intanto, per valutare le “mosse da fare” è stata convocata per oggi alle 15.30, un’assemblea di Lega straordinaria. Sul sito di SkySport si legge:

Convocata d’urgenza alle 15.30 l’Assemblea di Lega per valutare misure contro il Covid. Intanto sono sub iudice Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, gare di campionato non disputate lo scorso 6 gennaio a causa dei provveddimenti delle Asl locali. Lo stesso giudice sportivo si pronuncerà il 18 gennaio in merito al ricorso della Salernitana sulla sfida non disputata contro l’Udinese