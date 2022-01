Sarri: “Se la pandemia si considera pericolosa allora il lockdown deve essere non solo calcistico”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che domani affronterà l’Inter a San Siro, ha parlato del momento della sua squadra, ma si è soffermato anche sui disagi che sta vivendo la Serie A, coi club decimati dai positivi da Covid. “Se la pandemia si considera pericolosa allora il lockdown deve essere non solo calcistico. Al contrario, se si considera il virus come un’influenza allora la cosa è diversa. Io spero non si arrivi di nuovo agli stadi chiusi perché ti fa passare la voglia anche a chi ha grande passione per il calcio come me”.

La Gazzetta dello Sport