Saggese Tozzi, Asl Salerno: “La Lega Calcio ha fatto ricorso contro di noi e ci difenderemo in Tribunale”

Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica all’ASL di Salerno, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. : “Continuiamo a fare il nostro lavoro. Alcuni giocatori che noi abbiamo messo in quarantena sono risultati negativi dopo cinque giorni e quindi liberati. La Lega Calcio ha fatto ricorso contro di noi e ci difenderemo in Tribunale cercando di avere ragione anche lì. Salernitana domani in campo? Se questi 9 giocatori non più in quarantena rientrano nel protocollo nuovo, allora sì. Non è un problema nostro. Se continueranno a mandarci positivi li metteremo ancora in isolamento. La mancata partenza per Udine riguardava quelle persone messe in isolamento. In isolamento ci sono i positivi che non possono fare il tampone prima di sette giorni. Non c’è nessun provvedimento che vieti al gruppo squadra di partire per Verona. Neanche contro il Venezia, la Salernitana non aveva abbastanza giocatori per scendere in campo. I nove giocatori in quarantena sono stati liberati ieri. Sui positivi non si discute, c’è l’obbligo di comunicarli da parte del laboratorio che fa le analisi. Le parole di Marotta? Avremmo altri affari più importanti anziché pensare al calcio, non è il problema più impellente. La situazione è delicata. Io sono del parere che vadano chiusi gli stadi”.

