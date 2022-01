Report da Castelvolturno: nessuna news sugli infortunati

In vista della gara di domenica al Maradona, il Napoli si ritrova per gli allenamenti. Sul sito della SSCN il consueto report della seduta azzurra. Non è presente alcuna novità sui “tre in quarantena”, tantomeno su Fabin che fino ad ieri ha svolto un lavoro personalizzato. Si Legge:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 16.30. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla ed esercitazioni su palla inattiva.