Per il dopo Insigne 4 nomi nella lista, uno di questi già è stato avversario del Napoli

Come sostituire Lorenzo Insigne, che il 22 maggio chiuderà il rapporto con il Napoli e si trasferirà a Toronto? E’ probabile che De Laurentiis e l’area tecnica del club siano già al lavoro, valutando soluzioni interne (Elmas o Lozano) ed eventuali acquisti. Intanto, arriva il “suggerimento” di Delphlyx, la start up internazionale che fa analisi di calciomercato, partner già di numerosi club europei. Il responsabile del mercato per l’Europa centrale è napoletano, l’ingegnere Guido Boldoni, cresciuto nel mondo del calcio: suo padre, Dario, è stato consigliere d’amministrazione del Napoli quando alla guida del club c’era suo zio, Corrado Ferlaino, proprio il presidente dei due scudetti e del colpo Maradona.

Spiega Guido Boldoni: «Non sarà semplice trovare il sostituto di un calciatore che ha scritto la storia recente del Napoli, ma credo che in questo caso la statistica possa aiutare ad individuare un profilo giovane pronto per il contesto tattico e che possa diventare in prospettiva determinante per il club. Solo con questa metodologia si può intervenire sul mercato limitando al minimo l’errore per scegliere un degno sostituto di Insigne. In questo momento così difficile per il calcio durante il mercato bisogna guardare con grande attenzione ai Wonderkids con particolare attenzione ai mercati mondiali emergenti come Usa e Scandinavia. Bisogna puntare sui giovani talenti e dar loro fiducia prima di un eventuale passaggio intermedio e quindi un notevole incremento del prezzo. In questo caso abbiamo utilizzato la piattaforma statistica Delphlyx per cercare 4 potenziali sostituti, cercando tra i calciatori Under 23, che avessero già accumulato minuti nei moduli che sfruttassero gli esterni (4-2-3-1 e 4-3-3) e con un prezzo del cartellino che rispettasse i parametri economici».

In base allo studio di Delphlyx questi sono i quattro giovani profili individuati.

Gustav Isaksen classe 2001 danese del Midtjylland ambidestro, può giocare sia come esterno offensivo a destra che a sinistra. Profilo di grande classe, piede “educato”, grande visione, personalità e un discreto senso del gol. Già nel mirino dei più ambiziosi club della Premier League.

Jakub Kaminski classe 2002 polacco del Lech Poznan, destro naturale che si è affermato come esterno offensivo sulla fascia sinistra. Velocissimo e letale nell’uno contro uno, nonostante la giovane età ha già maturato una notevole esperienza tra i professionisti. Quest’anno già 19 presenze 6 gol e 4 assist.

Calvin Stengs classe 1998 del Nizza, arrivato questa estate dall’ Az Alkmaar. Nasce esterno destro che ama rientrare sul piede sinistro, ma in carriera ha giocato anche trequartista e esterno sinistro. Ha numeri, caratteristiche tecniche e statistiche per giocare negli stessi spazi di Insigne. Forse il profilo più caro tra i 4 proposti.

Kastriot Imeri classe 2000 del Servette. Nasce trequartista, ma si è evoluto in esterno sinistro “di regia” in questa stagione nella quale si sta affermando come uno dei migliori giovani del campionato svizzero. Incursore e letale negli spazi, già 8 gol in 14 presenze: prototipo del giocatore moderno.

