Osimhen “esulta” sui social e aspetta di tornare a Napoli ma non dipenderà dal nigeriano

Il pari del Napoli in casa della Juventus, rende felici i 300 tifosi azzurri presenti all’Allianz Stadium, mister Spalletti, il presidente De Laurentiis ma anche Osimhen. Il nigeriano festeggia sui social, ormai è la moda, come riporta il Corriere dello Sport, dove si esprimono le maggiori emozioni. L’ex del Lille, nel frattempo, prosegue con i tamponi, sempre positivo, ma con l’auspicio, che la giornata di oggi, sia la volta buona. Dovesse negativizzarsi, allora rientrerà da Lagos, alla volta di Napoli. Il prossimo step è la visita dal Professor Tartaro e dottor Canonico, per il controllo sotto la maschera. In caso di buone notizie, potrebbe rientrare in campo, con le dovute precauzioni. Ovviamente prima la guarigione dal Covid e poi il campo, ma per il momento lui sorride attraverso i social.