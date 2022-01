Osimhen ancora positivo. Ecco i tempi di recupero dell’azzurro

Victor Osimhen è ancora positivo al Covid, e non è certo una bella notizia per Spalletti, che sperava nel suo rientro questa settimana. L’attaccante, attualmente in Nigeria, dovrà sottoporsi ancora a qualche tampone prima di rientrare in Italia e mettersi a disposizione della squadra. “La tabella di marcia per il rientro in gruppo e poi in campo di Victor, però, non si stravolge più di tanto. Perché la speranza di tutti è quella di una sua negativizzazione all’inizio della prossima settimana. Questo vorrebbe dire ritorno in Italia, primi allenamenti a Castel Volturno e una recondita speranza di averlo almeno a disposizione per la panchina nella trasferta di domenica prossima sul campo del Bologna. Ecco, questa sarebbe la più limpida delle possibilità all’interno della vasta gamma di opzioni che riguardano il futuro di Osimhen. Dal canto suo, infatti, il ragazzo ce la sta mettendo tutta. Perché il suo obiettivo principale non è tanto quello di rientrare a Napoli, ma quello di rientrare a Napoli al top della condizione. Ha fatto aspettare fin troppo allenatore e compagni. Tra infortunio allo zigomo e Covid, infatti, la sua assenza è stata fin qui decisamente lunga e il suo contributo diventerà fondamentale nella volata finale di questo campionato appena una spalla più un là del giro di boa. Il Napoli è in contatto continuo con la Nigeria e la notizia della mancata convocazione di Victor per la Coppa d’Africa è già stata accolta con grande felicità, ora però ne serve una seconda per festeggiare definitivamente: Osimhen negativo al Covid”.

Il Mattino