Oggi pomeriggio sarà ufficiale: Insigne sarà annunciato dal Toronto

Chi parte e chi arriva. Oggi alle 15 sarà il giorno dell’annuncio del Toronto sul proprio sito web dell’arrivo di Lorenzo Insigne (con conferenza stampa alle 17 del presidente Bill Manning) ma anche del primo allenamento di Axel Tuanzebe con il Napoli. Il nuovo difensore con la nuova squadra: tutti insieme appassionatamente, da film, ma anche la chance pratica di inserire il nome di un convocato ulteriore nella lista che Spalletti presenterà per la partita con la Samp in programma domani al Maradona. Potrebbe accadere, sì, fermo restando l’arrivo del visto e l’ultima parola del tecnico: l’ultima da titolare di Axel in Premier con l’Aston Villa risale al 5 novembre e a seguire ha poi collezionato 8 minuti. Si vedrà. Nel frattempo, le certezze: il prestito dallo United è ufficiale da ieri, con tanto di tweet di benvenuto firmato Adl, e il contratto è stato regolarmente depositato in Lega.

Fonte: CdS