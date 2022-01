Napoli-Mertens, per il rinnovo la palla passa al club azzurro

Giovedì sera in campo c’era un Napoli in piena emergenza, tra Covid, giocatori in sospetta quarantena, oltre che impegnati in Coppa d’Africa, ma c’era sempre dal primo minuto Dries Mertens. Contro la Juventus il belga va a segno, rete numero 142 con il club azzurro, davvero diventato il più prolifico in assoluto. Il fiammingo esulta in tutte le maniera, omaggio al magazziniere Tommaso Starace, dedica alla cagnolina, alla moglie Kate e al futuro nascituro. Contro i bianconeri, bacia lo stemma dei partenopei, oltre ad indicare di voler restare qui a vita. Su questo ovviamente se ne parlerà più in avanti, perchè, a differenza di Insigne, il Napoli può esercitare l’opzione per il terzo anno, ma attuerà la politica di abbassare gli ingaggi. Ora qui c’è da capire se Mertens, secondo il CdS, accetterà o meno la nuova strategia di De Laurentiis, oppure scegliere nuovi lidi. Al momento Dries non ci pensa, ritrova il sorriso, dopo il cambio contro lo Spezia, che tanto ha fatto discutere e vuole segnare di nuovo al “Maradona”, insomma non perdere il ritmo in zona gol.

La Redazione