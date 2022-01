Mertens, dopo il gol, un bacio allo stemma della squadra che porta sul cuore e nel cuore

Dries Mertens, Ciro per i napoletani, è nel cuore di tutti gli azzurri, e se lo è guadagnato in nove anni di attaccamento alla maglia del Napoli, ed alla città. Dopo il gol segnato alla Juve, giovedì sera, ha baciato lo stemma sulla maglia, ed ancora una volta ha dimostrato che il suo amore è forte. “Da quando è arrivato a Napoli (oramai 9 stagioni fa) ha sempre scelto esultanze particolari, eccentriche, divertenti e costantemente ricche di significato. E anche giovedì sera, dopo il gol del vantaggio segnato allo Stadium contro la Juventus, è stato preciso e diretto: due passi, un piccolo scatto, uno sguardo alla maglia (rossa) del Napoli e un bacio allo stemma del club. Una foto destinata a finire anche tra i post di Instagram del belga. Nessuna parola, nessuna frase, nessun pensiero poetico: solo un cuore azzurro ad accompagnare lo scatto dell’esultanza. Niente dediche a Tommaso il magazziniere, all’autista Dolly, alla cagnolina Juliette, alla moglie Kat, né tanto meno al futuro erede maschio che verrà. Tutto molto più semplice: un bacio allo stemma della squadra che porta sul cuore e nel cuore. Sì, perché Napoli è oramai diventata la sua prima casa, forse anche un pizzico in più di Lovanio la città dove è nato 34 anni fa. Ecco, il problema, però, è che il contratto che lo lega al club azzurro scade a giugno e al momento non si è ancora parlato di rinnovo”.

Il Mattino