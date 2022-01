Mertens ad ogni occasione: “Amo Napoli, resterei qui il più a lungo possibile”

Dries Mertens autore del gol nella gara di giovedì contro la Juve, non perde occasione per dimostrare il suo amore ed il suo attaccamento per Napoli. “In ogni occasione pubblica Mertens non si è mai sottratto alla domanda sul futuro, anzi. «Amo Napoli, resterei qui il più a lungo possibile», ha sempre detto. Senza se e senza ma: senza giri di parole. Perché Dries è così, va dritto al punto, anzi a segno. Proprio come fa in campo. Anche quest’anno si sta facendo trovare pronto nel momento del bisogno. Mentre Osimhen diventava il nuovo bomber azzurro, l’asso pigliatutto tra assist e applausi, Dries non ha mai smesso di lavorare: alla sua maniera, testa e campo. Poi, non appena Victor è finito ai box, è toccato a lui e il contributo è stato pazzesco: 7 gol tra campionato ed Europa. Tutto il resto – a partire dalle critiche – stanno a zero. E sulla base delle prestazioni è venuta fuori, anzi è tornata fuori, la voglia fortissima di dire al mondo «Io resto qui». Sul tramonto del 2021 sembrava che la sua parabola fosse in fase calante: qualche errore sotto porta, qualche prestazione sottotono, la panchina iniziale di San Siro col Milan, il cambio alla fine del primo tempo contro lo Spezia con il Napoli in svantaggio. Tutte ombre che sono svanite in meno di un mezzora, illuminate dalla luce dei riflettori dello Stadium, puntati tutti su di lui, il più rapido di tutti nello sfruttare l’assist di Politano, il più rapido di tutti nel mirare la porta della Juve, il più rapido di tutti nel fare centro. Il resto, poi, è storia: i due passi, la corsetta, lo sguardo alla maglia e il bacio allo stemma azzurro Napoli. Quattro indizi che messi insieme fanno molto più di una semplice prova circa le volontà del giocatore sul suo futuro. Ma da qui a fine stagione serviranno altri gol, altre prove d’amore, altre esultanze da genio della comunicazione.

Il Mattino