Le quattro gare “fermate” in serie A ora sono sub iudice

Come noto 4 gare dello scorso turno di Serie A non si sono disputate. Le Asl sono intervenute “fermando” le squadre che annoveravano all’ interno del loro gruppo un numero elevato di positivi al Covid 19. Le gare adesso sono definite sub iudice, cioè “nelle mani del giudice”. Il concetto vuole indicare una controversia ancora aperta. Molto probabilmente ci sarà l’iter “inaugurato” dal Napoli la scorsa stagione quando l’ASL fermo la squadra azzurra in partenza per Torino. Staremo a vedere:

Atalanta-Torino sub iudice

Bologna-Internazionale sub iudice

Fiorentina-Udinese sub iudice

Juventus-Napoli 1-1

Lazio-Empoli 3-3

Milan-Roma 3-1

Salernitana-Venezia sub iudice

Sampdoria-Cagliari 1-2

Sassuolo-Genoa 1-1

Spezia-Hellas Verona 1-2