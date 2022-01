La regola dei 13, ma non a tavola, “lega” le mani ai club

Oggi a Castelvolturno ci saranno ancora gli infermieri per i test. Altro giro ed altra attesa. Per Zielinski, Rrhamani e Lobotka, la Asl Napoli 2 Nord ha disposto il tampone per domattina alle 9: in caso di negatività, non avranno più restrizioni. E giocheranno con la Sampdoria. In ogni caso oggi tutti e tre potranno regolarmente allenarsi, esattamente come prevede il protocollo Figc. Ma è chiaro che ciò che si vuole sapere è: il focolaio si è spento o infiamma ancora le stanze del Napoli? Il Covid ha messo ko anche l’organizzazione della società. Preme anche capire come la gara con la Sampdoria verrà disputata. Il protocollo rigidissimo e severissimo approvato dalla Lega mercoledì non consente forfait a meno che non si voglia anche il punto di penalizzazione, oltre che il 3-0 a tavolino: la regola dei 13 da portare a referto, lega le mani ai club. Ma le lega ben strette. Perché nei 13 che possono essere portati a referto ci sono non solo i giovani contrattualizzati (il Napoli ne ha cinque) ma anche i cosiddetti giovani di serie ovvero tutti quelli che sono nel settore giovanile.

