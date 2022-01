Insigne e il Napoli 10 anni insieme. Real, Liverpool e Psg quelle notti stellari

Insigne story

Ci sono notti speciali nella vita di ogni calciatore e per Lorenzo Insigne le più rilevanti sono legate alle sfide di Champions League. Tre i momenti più alti: nel 2017 l’indimenticabile gol da 40 metri contro il Real Madrid con un Santiago Bernabeu tutto in piedi per rendergli il doveroso tributo. Quegli ottavi di finale – con Sarri in panchina – andarono male per gli azzurri, ma l’emozione di quel gol resterà per sempre. Poi la rete contro il Liverpool al San Paolo e i due gol contro il Psg (tra andata e ritorno): tutti nella stagione 2018-19 con Carlo Ancelotti in panchina.

B. Majorano (Il Mattino)