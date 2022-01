Insigne e il Napoli 10 anni insieme. La prima gioia con gli azzurri

Insigne – Non bisogna aspettare troppo tempo per il suo primo gol con la maglia del Napoli. Il 16 settembre 2012 è la data che sul calendario di casa Insigne è ben cerchiata in rosso perché si tratta del giorno del primo centro in serie A. Avviene tutto allo stadio che all’epoca si chiamava ancora San Paolo: gara interna contro il Parma, e quello di Lorenzo è il gol che fissa il risultato sul definitivo 3-1. In quella gara Insigne era subentrato ad Edinson Cavani. Si tratta del primo dei 114 gol segnati fino ad oggi da Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli: 114 in 415 presenze totali.