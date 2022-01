Insigne e il Napoli 10 anni insieme. Champions League quel primo gol

Insigne Story

Nel club delle prime volte non poteva mancare quella del primo gol in Champions League, che per altro coincide anche con l’esordio assoluto di Lorenzo nella massima competizione europea per club. È il 18 settembre 2013 e al San Paolo si gioca la prima partita del girone di Champions contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Il gol che vale il successo (2-1) sulla squadra all’epoca allenata da Klopp arriva direttamente su calcio di punizione ed è una vera e propria prodezza balistica destinata a ritornare nella storia d’amore tra Lorenzo e il Napoli. Fonte: Il Mattino