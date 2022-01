Insigne e il Napoli 10 anni insieme. A Zurigo: capitano ma anche bomber

Insigne story

Oggi non fa più effetto vedere la fascia di capitano sul braccio di Lorenzo Insigne che ha ereditato il massimo grado dello spogliatoio dopo l’addio di Marek Hamsik. La sua prima volta da capitano assoluto è stata a Zurigo nel 2019 in Europa League, anche se il 13 aprile 2013, in occasione del match di campionato contro la Lazio, era sceso in campo per la prima volta in carriera con la fascia di capitano. Prima della partenza di Hamsik per la Cina, però, era sempre stato il suo vice ereditandone la fascia ogni volta che lo slovacco era assente.

B. Majorano (Il Mattino)