Insigne, 10 anni insieme: l’ultima sfida a testa alta

Insigne story

Dopo l’accordo definito a Roma in settimana con il Toronto, tutti aspettavano Lorenzo Insigne alla prova del nove di giovedì sera a Torino contro la Juventus. «Chissà cosa gli passerà per la testa?», si chiedevano, e la risposta del capitano è stata perentoria. Contro i bianconeri ha tirato fuori una prestazione da leader vero: personalità e carattere. E a fine partita non si sentiva nemmeno troppo soddisfatto: avrebbe voluto fare ancora di più, avrebbe voluto anche fare gol per dimostare una volta e per tutte il suo grande attaccamento a questa maglia.

B. Majorano (Il Mattino)