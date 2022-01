Insigne 10 anni insieme. Il sogno scudetto sfumato con Sarri

Insigne story

La stagione 2017-18 resterà a lungo nella storia del Napoli come quella del grande sogno sfumato. Maurizio Sarri in panchina, 11 scalmanati in mezzo campo. Tra questi anche Lorenzo Insigne, lì largo a sinistra a inventare per sé e per i compagni. La notte di Torino, il gol di Koulibaly e la vittoria contro la Juventus hanno rappresentato l’illusione, destinata a sfumare appena una settimana dopo sul campo della Fiorentina con il clamoroso ko che ha di fatto spazzato via tutti i sogni di gloria del Napoli. Il grande rimpianto anche per Insigne che avrebbe voluto vincere lo scudetto nella sua città.

B. Majorano (Il Mattino)