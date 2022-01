Il “calvario” di Ghoulam è finito, da Castel di Sangro è stato tutto in discesa

Faouzi Ghoulam ha giocato tutti i novanta minuti contro la Juve, giovedì sera, e come nei tempi migliori, non ha sbagliato un passaggio. L’algerino, dopo infortuni e recuperi che sembravano non terminare mai, ora sembra ritornato in forma, e pronto alla causa di Spalletti.

Agosto 2021, stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro: Faouzì Ghoulam si muove sul campo con una pettorina giallo fosforescente. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quella sarebbe diventata l’ultima tappa di un calvario durato circa 4 anni e mezzo. “La luce era lì, alla fine del tunnel, e giovedì sera, dopo i 95′ allo Stadium di Torino contro la Juventus, quello stesso tunnel era già alle spalle. Dalla sera del 2 novembre 2017 contro il Manchester City, alla sera del 6 gennaio 2022 contro la Juventus. Dalla prima rottura del legamento crociato al ritorno in campo dal primo minuto. E va bene l’emergenza che ha costretto Spalletti ad affidarsi a Ghoulam, ma la prestazione dell’algerino contro i bianconeri ha rappresentato molto più di una semplice speranza in vista del resto della stagione. Il terzino ritrovato, quello che tutti invocavano dal mercato, potrebbe essere davvero lui: Ghoulam. Si è piazzato lì sulla sinistra e al netto di qualche sbandata per le sgommate di Cuadrado, si è distinto per voglia e applicazione. La gamba non poteva essere quella dei tempi migliori, ma i margini di miglioramento sono enormi”.

Il Mattino