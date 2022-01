[Formazioni] Napoli-Sampdoria, Domenichini spera nei “tamponi”. D’Aversa schiererà un ex azzurro

Domani allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 16,30, il Napoli affronterà la Sampdoria per la seconda di ritorno di campionato. Il vice di mister Spalletti, quest’ultimo ancora positivo, Domenichini, manderà in campo lo stesso 11 visto contr la Juventus, ma si augura che qualche tampone risulti negativo. In casa dei liguri, sono diverse le assenze. Per infortunio Yoshida, Damsgaard e Ihattaren, per il Covid, Augello e per la Coppa d’Africa Colley. In dubbio invece Verre, per l’attacco spazio all’ex Gabbiadini e a Caputo, con Quagliarella pronto per la panchina.

