Da lunedì inizierà ufficialmente la Coppa d’Africa in Camerun, ma purtroppo il Covid non perdona le varie nazionali. Tra queste anche il Senegal, con diversi casi, nella giornata di oggi anche il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il giocatore aveva fatto la terza dose del vaccino, ma non ha evitato la positività e resterà in Senegal, in attesa che si negativizzi il tampone.

La Redazione