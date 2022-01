Barcellona beffa nel finale: 1-1 a Granada

Beffa nel finale per il Barcellona. I blaugrana pareggiano 1-1 a Granada nella 20a giornata di Liga. Catalani avanti al 57′ min con De Jong ma restano in 10 uomini per l’espulsione di Gavi e subiscono il pareggio del Granada al 89′ min con Puertas. È comunque il quarto risultato utile consecutivo per la squadra di Xavi che aggancia l’Atletico Madrid al quinto posto e si porta a -1 punto dalla zona Champions League