La Sampdoria di mister Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, da oggi è tornata ad allenarsi a Bogliasco, in vista della sfida di domenica al “Maradona” contro il Napoli. Per il tecnico dei liguri due sicure le assenze, Yoshida per infortunio alla coscia destra e Antonio Candreva per squalifica. Due i dubbi di formazione Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal con qualche acciacco. Ritorna negativo al tampone il portiere Falcone.

Fonte: sampdoria.it