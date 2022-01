Dopo mister Andryi Schevchenko, ieri in panchina in occasione di Sassuolo-Genoa, risultato finale 1-1, arriva un’altra buona notizia per il club rossoblù. In giornata si è negativizzato il tampone anche del capitano del “grifone” Mimmo Criscito. Ad annunciarlo è la moglie Pamela su un post, taggato subito dopo dal marito: “Finalmente tutti negativi!!! Ogni pezzo piano piano al suo posto”.

La Redazione