UFFICIALE – Lo Spezia recupera 4 giocatori guariti dal Covid

Sono tornate subito ad allenarsi le Aquile dopo il match di ieri contro l’Hellas Verona, pronte a ripartire per affrontare al meglio il derby ligure contro il Genoa, che si terrà domenica sera a Marassi.

Riscaldamento tecnico e lavoro di scarico per i ragazzi scesi in campo ieri, mentre gli altri hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e sviluppi offensivi. Buone notizie per Thiago Motta che ha riaccolto in gruppo Kovalenko, Manaj, Hristov e Nzola, risultati negativi ai tamponi di controllo e nuovamente a disposizione del tecnico spezzino.

Domani in programma la consueta seduta di rifinitura a Follo.

Fonte: acspezia.com