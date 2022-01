Domenica 16 Gennaio alle ore 15,00 allo stadio “Dall’Ara” si giocherà la sfida Bologna-Napoli, valevole per la terza giornata di ritorno. Sono in vendita i biglietti per la sfida in terra emiliana. Il minimo sono 69 euro della Curva San Luca, mentre il massimo sono le Poltrone Gold 198 euro.

Fonte: stubhub.it/bigliettiBologna