Spalletti: voti e giudizi del Cds e Il Mattino

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non era presente a Torino, nella gara contro la Juventus, per la positività al Covid. Ma nonostante questo, il tecnico azzurro si è complimentato coi suoi ragazzi per il pareggio. Il Corriere dello Sport ed Il Mattino danno i voti a Spalletti.

6,5 Spalletti (Mattino)

In panchina siede il suo vice, Domeninichini, ma la mano di Spalletti si vede tutta. Alla faccia di infortuni, squalifiche, Covid e assenze per la coppa d’Africa, presenta un Napoli bello e arrembante, che non ha paura della Juventus e dello Stadium. Per altro anche la condizione atletica è molto buona e le risposte delle «riserve» sono molto incoraggianti in vista del futuro della stagione ancora così lunga.

Spalletti (CdS) 7 – Attraverso Domenichini (che sta in panchina) fa d’una squadra di reduci un mini-esercito di combattenti che non stanno solo in trincea. Il cuore, certo, ma anche l’organizzazione di una squadra che sa cosa vuole.